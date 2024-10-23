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В Ростове найден живым пропавший 40-летний мужчина

В Ростове найден живым пропавший 40-летний мужчина
В Ростове-на-Дону живым найден пропавший без вести 40-летний мужчина. Информации о местонахождения Виталия Абунина нет с 11 сентября.

В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Уже через пару часов он перестал выходить на связь с друзьями и родственниками. Тогда близкие испугались, что с ним могло что-то случиться и обратились в полицию. Позднее к поискам подключили волонтеров.

Практически два месяца люди пытались отыскать горожанина. Только 21 октября стало известно, что мужчина найден живым.

Где все это время он пропадал, неизвестно.
Фото: СоцСети
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