В Ростове найден живым пропавший 40-летний мужчина

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В Ростове-на-Дону живым найден пропавший без вести 40-летний мужчина. Информации о местонахождения Виталия Абунина нет с 11 сентября.В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Уже через пару часов он перестал выходить на связь с друзьями и родственниками. Тогда близкие испугались, что с ним могло что-то случиться и обратились в полицию. Позднее к поискам подключили волонтеров.Практически два месяца люди пытались отыскать горожанина. Только 21 октября стало известно, что мужчина найден живым.Где все это время он пропадал, неизвестно.