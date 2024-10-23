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В Ростовской области на два дня закроют железнодорожный переезд

В Ростовской области на два дня закроют железнодорожный переезд

В Ростовской области в Миллерово на два дня закроют железнодорожный переезд . Об этом сообщили на сайте администрации города.

Для обеспечения безопасности движения переезд на Маслозаводской закроют 23 и 24 октября с 9:00 до 18:00. Это связано с ремонтными работами межрельсового настила и асфальтового покрытия междупутья.

Водителю могут объехать данный переезд по двум альтернативным маршрутам. Оба проходят по мосту над ж/д путями. Первый на 963 км ПК 6 в районе городского пруда, и другой на 967 км ПК 5 в районе пересечения улиц Ростовская, Артиллерийская, Вокзальная и С. Лазо.
Фото: DonDay
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