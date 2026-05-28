Главный тренер «Ростов-Дона» прокомментировала второе поражение от ЦСКА в финале чемпионата России
Главный тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова поделилась мнением о поражении в четвертом матче финальной серии от ЦСКА. Команда из Ростова-на-Дону проиграла москвичкам со счетом 23:31.
В комментарии после игры Ирина Дибирова отметила, что ее команда не справилась с давлением, а также не выполнила указаний. По ее мнению, в этом матче у дончанок отсутствовала дисциплина.
На данный момент счет в серии равный — 2:2. Заключительная встреча между клубами пройдет 29 мая.