Главный тренер «Ростов-Дона» прокомментировала второе поражение от ЦСКА в финале чемпионата России

— Все хотели стать героями, все хотели что-то решить. Так не работает. При полном зале, конечно, нужны дисциплина и командная работа. Начали неплохо, потом пошли замены. Где-то у Таженовой не получалось в нападении. Пошли ошибки, и первый тайм полностью провалили, — сказала Дибирова.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Главный тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова поделилась мнением о поражении в четвертом матче финальной серии от ЦСКА. Команда из Ростова-на-Дону проиграла москвичкам со счетом 23:31.В комментарии после игры Ирина Дибирова отметила, что ее команда не справилась с давлением, а также не выполнила указаний. По ее мнению, в этом матче у дончанок отсутствовала дисциплина.На данный момент счет в серии равный — 2:2. Заключительная встреча между клубами пройдет 29 мая.