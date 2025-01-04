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В Ростове на Рождество общественный транспорт изменит график работы

В Ростове на Рождество общественный транспорт изменит график работы
В Ростове на Рождество изменится график работы общественного транспорта. Актуальная информация появилась на сайте городской администрации.

Согласно новому расписанию, с 6 на 7 января уехать домой можно будет до 03:00. С 22:00 до окончания торжественных мероприятий в кафедральном соборе трамваи по маршрутам №№ 1, 4 будут ходить от проспекта Буденновского до Театрального по Максима Горького и далее по маршрутам следования.

Напомним, в Ростове с 14 января на Планетной ограничат скорость движения транспорта. Речь идет об участке по улице Планерной от переулка Космического до улицы Добровольского.
Фото: Rostov.ru
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