В Ростове на Рождество общественный транспорт изменит график работы

Фото: Rostov.ru

В Ростове на Рождество изменится график работы общественного транспорта. Актуальная информация появилась на сайте городской администрации.Согласно новому расписанию, с 6 на 7 января уехать домой можно будет до 03:00. С 22:00 до окончания торжественных мероприятий в кафедральном соборе трамваи по маршрутам №№ 1, 4 будут ходить от проспекта Буденновского до Театрального по Максима Горького и далее по маршрутам следования.Напомним, в Ростове с 14 января на Планетной ограничат скорость движения транспорта. Речь идет об участке по улице Планерной от переулка Космического до улицы Добровольского.