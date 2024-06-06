В Ростове пешеходы утопают посреди улицы из-за коммунальной аварии

Фото: ДонДей

В Ростове-на-Дону рядом с ипподромом образовалась коммунальная река. Жители района ждали две недели, когда решат проблему. Однако жуткие неудобства мешают нормальной жизни.Как сообщил DonDay, огромная лужа растеклась на несколько улиц. Свое начало она берет от дома № 214 на улице Малюгиной и продолжается дальше за Кировским проспектом. Также вода стекает вниз по Университетскому переулку и Кировскому проспекту.Местные жители возмущены бездействием коммунальных служб. Огромную лужу невозможно обойти. Рядом с озером расположены многоквартирные дома и школа. Взрослые и дети каждый день по пути домой упражняются в прыжках в длину. Однако сохранить ноги сухими удается не всем.- Невозможно обойти лужу. Она гигантского размера! Невозможно пройти в босоножках, ноги по щиколотку мокрые. Хоть водолазный костюм с собой носи, — жалуется местная жительница Виктория.За две недели ситуация так и не изменилась. В отчаянии люди решили предать ситуацию огласке. Горожане надеются, что после публикаций в СМИ ответственные службы наконец займутся коммунальной аварией.