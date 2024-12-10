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В Ростове на Красноармейской почти неделю не работает светофор

В Ростове на Красноармейской почти неделю не работает светофор
В центре Ростова почти неделю не работает светофор. Кадры с места горожане разместили 10 декабря в соцсетях.

Светофор сломан на пересечении улицы Красноармейской и переулка Крепостного. Как сообщили горожане, указатель перестал работать еще 6 декабря, но работы на участке до сих пор не проводили.

- Никто не собирается ремонтировать. Как долго это будет продолжаться? - возмущаются жители.

Жители опасаются проходить на участке. Также из-за неработающего указателя есть риск возникновения ДТП. Чтобы не допустить ЧП, следует как можно скорее восстановить работу указателя.
Фото: СоцСети
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