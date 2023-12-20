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К своим домам не могут доехать жители Сельмаша из-за упавших в непогоду деревьев. Информацию об этом опубликовали 19 декабря в социальных сетях местные жители.Рухнувшие растения лежат проспекте 40-летия Победы, 69/3. Из-за этого местные жители с трудом добираются домой, а ученики – в школу. Деревья находятся на проезжей части и тротуаре.- Ветки лежат на протяжении всей проезжей части и пешеходной зоны. Вот по таким дебрям детки ходят в школу, а мы пытаемся проехать домой! - пишет ростовчанка в социальных сетях.Деревья упали из-за непогоды, которая бушевала на прошлой неделе в Ростове. Из-за образовавшейся наледи и сильных порывов ветра рухнули растения и оборвались провода ЛЭП.