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К своим домам не могут доехать жители Сельмаша из-за упавших в непогоду деревьев

К своим домам не могут доехать жители Сельмаша из-за упавших в непогоду деревьев
К своим домам не могут доехать жители Сельмаша из-за упавших в непогоду деревьев. Информацию об этом опубликовали 19 декабря в социальных сетях местные жители.

Рухнувшие растения лежат проспекте 40-летия Победы, 69/3. Из-за этого местные жители с трудом добираются домой, а ученики – в школу. Деревья находятся на проезжей части и тротуаре.

- Ветки лежат на протяжении всей проезжей части и пешеходной зоны. Вот по таким дебрям детки ходят в школу, а мы пытаемся проехать домой! - пишет ростовчанка в социальных сетях.

Деревья упали из-за непогоды, которая бушевала на прошлой неделе в Ростове. Из-за образовавшейся наледи и сильных порывов ветра рухнули растения и оборвались провода ЛЭП.
Фото: соцсети
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