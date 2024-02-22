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Жители Ростова пожаловались на обломанные ветки, которые лежат с прошлого года на Герасименко

Жители Ростова пожаловались на обломанные ветки, которые лежат с прошлого года на Герасименко
Ростовчане пожаловались на обломанные ветки на Герасименко. Об этом горожане сообщили на сайте Благоустройства 21 февраля.

Местные жители рассказали, что ветки лежат в районе дома № 11. Части растения находятся рядом с тротуаром. Ветки были сломаны из-за обледенения. На улице они лежат еще с прошлого года. Ростовчане просят убрать рухнувшие растения.

Вероятно, ростовчанам стоит обратиться в районный отдел ЖКХ.
Фото: Благоустройство
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