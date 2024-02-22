Жители Ростова пожаловались на обломанные ветки, которые лежат с прошлого года на Герасименко

Фото: Благоустройство

Ростовчане пожаловались на обломанные ветки на Герасименко. Об этом горожане сообщили на сайте Благоустройства 21 февраля.Местные жители рассказали, что ветки лежат в районе дома № 11. Части растения находятся рядом с тротуаром. Ветки были сломаны из-за обледенения. На улице они лежат еще с прошлого года. Ростовчане просят убрать рухнувшие растения.Вероятно, ростовчанам стоит обратиться в районный отдел ЖКХ.