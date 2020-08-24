В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-начальнику службы собственной безопасности ГУ МВД, организовавшего преступную группу

Ворошиловский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшего начальника подразделения собственной безопасности ГУ МВД. Полицейского обвиняли в организации преступной группы.Суд установил, что инциденты происходили с октября 2015 по февраль 2018 года. Обвиняемый создал группу, осуществляющую незаконную предпринимательскую деятельность. Вместе с четырьмя сообщниками, он построил обогатительную фабрику, работа которой принесла доход в 126 миллионов рублей. Тем самым, государству был причинён ущерб в свыше 93 миллионов рублей, из-за загрязнения почвы, вызванной незаконным производством.Бывший полицейский в 2015 году обманом похитил у двух предпринимателей 13 миллионов рублей. Взамен, он должен был прекратить в отношении них проверку, которую проводило не подчиненное ему по службе подразделением МВД. Однако свое обещание он не выполнил.Судом назначено наказание обвиняемому в виде восьми лет лишения свободы, со снятием специального звания подполковника полиции и штрафом в 850 тысяч рублей. Кроме того, четыре сообщника бывшего правоохранителя были приговорены к лишению свободы от трех до пяти лет, с выплатой штрафа от 70 до 850 тысяч рублей.