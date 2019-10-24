Бывший начальник службы собственной безопасности донского главка пойдёт под суд



В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении бывшего руководителя службы собственной безопасности ГУ МВД Ростовской области полковника Николая Гермашева.



Высокопоставленный экс-полицейский обвиняется в организации незаконного предприятия. В 2015 году он вместе с сообщниками построил угольное предприятие для обогащения угля. Обогатительная фабрика просуществовала до февраля 2018 года, принеся своим основателям доход более 126 миллионов рублей. По данным Генпрокуратуры РФ, за время работы предприятие нанесло ущерб экологии, выразившийся в загрязнении почвы, на сумму 93 миллиона рублей.



Кроме того, сотрудник главка обвиняется в похищении у предпринимателей 13 миллионов рублей.

- В том же 2015 году он получил от бизнесменов деньги, пообещав им прекратить проверку, которую проводило подразделением МВД, не подчиненное ему по службе, - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.



Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 25 октября. Кроме Гермашева уголовные дела были возбуждены в отношении еще четырех человек.



Дело передано для рассмотрения в Ворошиловский районный суд Ростова.