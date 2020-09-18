В Ростове-на-Дону в ближайшую неделю ожидается потепление

В Ростове рабочая неделя пройдет без осадков и с теплой погодой. О прогнозе на ближайшие пять дней сообщили в Ростовском отделении гидрометцентра.В понедельник и вторник, 21 и 22 сентября, ожидается потепление. В дневное время градусники термометров могут показывать до +20 градусов, а в ночное — до +6. Сила ветра достигнет не более трех метров в секунду.В среду и четверг, 23 и 24 сентября, прогнозируется самая теплая погода за текущую неделю. Днем воздух может прогреться до +27 градусов и до +10 ночью. Порывы восточного ветра слегка усилятся — до четырех метров в секунду.В пятницу, 25 сентября, сохранится точно такая же теплая температура. Никаких осадков не ожидается всю неделю. При этом, в течении всех пяти рабочих дней ожидается небольшая облачность.