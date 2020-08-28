Первая неделя осени в Ростове-на-Дону будет жаркой, с небольшой облачностью

Жару и небольшую облачность прогнозируют в Ростове-на-Дону в первую неделю осени. Об этом сообщает Росгидрометцентр.В понедельник, 31 августа, в дневное время суток ожидается температура до +33 градусов, а в ночное - до +17. Небольшая облачность сохранится на протяжении всей недели, однако никаких осадков не прогнозируют. Сила ветра будет достигать пяти метров в секунду.Во вторник и среду, 1 и 2 сентября, жара сохранится. Воздух прогреется до +34 градусов днем и до +18 - ночью. Порывы восточного ветра могут достигать уже шести метров в секунду.В четверг и пятницу, 3 и 4 сентября, ожидается примерно такая же температура — до +34 градусов. При этом солнце уйдет с небосвода, будет облачно. Ветер восточный, шесть метров в секунду.