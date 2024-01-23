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Билет в Ростовский зоопарк станет бесплатным на один день

Билет в Ростовский зоопарк станет бесплатным на один день
Вход в Ростовский-на-Дону зоопарк станет бесплатным на один день. Об этом сотрудники зоосада сообщили на своей странице в соцсетях.

Посмотреть на животных бесплатно можно будет 25 января. Однако это касается только Татьян. Для студентов будет действовать скидка – стоимость билета 50 рублей. Посетить зоопарк можно будет с 08:00 до 18:00.

Для бесплатного входа в пункте пропуска необходимо показать документ, удостоверяющий личность. Студентам необходимо взять студенческий билет.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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