Женщина за рулем иномарки столкнулась с конвойной машиной в центре Ростова

Женщина за рулем иномарки столкнулась с конвойной машиной в центре Ростова-на-Дону. Кадры с места происшествия публикует портал DonDay.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, авария случилась вечером 12 мая на Буденновском, 101. По предварительной информации, 47-летняя водитель кроссовера Toyota RAV4 не выдержала необходимый боковой интервал. В результате этого маневра произошло столкновение с конвойным автомобилем.

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Однако оба транспортных средства получили механические повреждения.
Последствия аварии оказались более серьезными для дорожной обстановки.

После ДТП движение в центре Ростова-на-Дону было парализовано. Многокилометровые заторы образовались на Буденновском, Мечникова, Текучева, а также на Комсомольской площади и Красноармейской улице. Автомобилисты вынуждены были простаивать в пробках.
Фото: ДонДей
