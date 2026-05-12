В Ростове не могут выбрать подрядчика для ремонта подземного перехода на Кировском. Это стало известно из документов, размещённых на сайте госзакупок.Изначально ремонт перехода и его панно начался в марте 2026 года. Однако уже через несколько дней после начала работ со стен частично отошла плитка. Представители общественности обратили на это внимание.По словам бывшего подрядчика, компании ООО «РСК ИНТАУРА», причина не в самих ремонтных работах, а в падении разделительной конструкции. Из-за этого администрация города расторгла контракт с подрядчиком. Компанию также обязали выплатить штраф, размер которого не разглашается.30 апреля был объявлен новый тендер на ремонт перехода. Бюджет остался прежним — 48 миллионов рублей. Подрядчика планировалось выбрать до 14 мая. Однако уже 12 мая итоги закупки были подведены. В документе указано, что в связи с окончанием срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие в закупке.– В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона 44-ФЗ электронная процедура признана несостоявшейся, – сказано в документе.