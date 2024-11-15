В Ростове-на-Дону на выходных похолодает до +1 градуса

Фото: ростов.ру

В Ростове в ближайшие выходные ожидается похолодание. Ночью станет прохладнее, температура опустится до +3 градусов.По данным синоптиков, в субботу, 16 ноября, будет облачно. Дневная температура составит +4 градуса. Ночью станет прохладнее, температура опустится до +3 градусов.В воскресенье, 17 ноября, температура воздуха значительно понизится. Утром ожидается около +1 градуса тепла, а днём солнечные лучи прогреют воздух до +6 градусов. Однако ночью температура снова снизится до +3 градусов.Стоит отметить, что скорость ветра в выходные не превысит 5 метров в секунду.