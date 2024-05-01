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В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 35-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 35-летнюю женщину
В столице Дона разыскивают пропавшую 35-летнюю женщину. О местонахождении Вероники Овчаровой ничего не известно с 12 апреля.

Ростовчанка ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор она не появлялась дома и не выходила на связь с родными. Уже более двух недель Веронику пытаются отыскать. В поисках участвуют полицейские, а также волонтеры.

Согласно ориентировке, рост Вероники составляет около 165 сантиметров. Она среднего телосложения. У женщины светло-русые волосы и зеленые глаза.

В случае, если у вас есть информация о том, где находится ростовчанка, позвоните по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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