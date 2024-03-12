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В Ростове-на-Дону без вести пропал 38-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 38-летний мужчина
В Ростове-на-Дону без вести пропал 38-летний мужчина. О том, где находится Егор Павлов, ничего не известно около месяца.

Мужчина ушел из дома 13 февраля, а после так и не вернулся. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Близкие пытались отыскать мужчину самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.

У мужчины русые волосы с сединой и зелено-голубые глаза. Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения.

Последний раз ростовчанина видели в синей куртке с красными полосками, бордовом свитере, синих джинсах и черных кроссовках.

Если вы видели похожего человека, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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