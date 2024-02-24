В Ростове 32-летний мужчина пропал без вести по дороге на работу
В Ростове без вести пропал 32-летний мужчина. Владимир Щербаков не выходит на связь с близкими с 18 февраля.
В тот день горожанин находился в микрорайоне Левенцовском. Он сказал родным, что собирается на работу, и с тех пор перестал отвечать на сообщения и звонки. Близкие пытались отыскать Владимира самостоятельно, распространили в соцсетях ориентировку. В отчаянии родственники написали заявление в полицию.
— Странно, что он так резко исчез, — цитирует DonDay.ru гражданскую жену пропавшего – Марию, — Возможно, с ним случилось что-то плохое.
Рост Владимира — около 175 сантиметров. У него русые волосы. Из особых примет: прихрамывает на левую ногу. Последний раз Владимира видели в красной куртке и голубых джинсах.
Если вы видели этого мужчину или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номеру: 8-918-508-83-04 (жена Владимира, Мария).