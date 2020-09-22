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В Ростове-на-Дону 42-летняя женщина пропала без вести

В Ростове-на-Дону 42-летняя женщина пропала без вести
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 42-летнюю женщину. С 13 сентября о местонахождении Юлии Константиновой ничего не известно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении. На ней были разноцветная блузка, черная юбка с белыми узорами и туфли темно-синего цвета без каблука. На вид женщине - 40-43 года. Рост пропавшей - около 166 сантиметров, среднее телосложение. У нее светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Из особых примет: у Юлии татуировка на левой стороне груди в виде пера с надписью: «Dimulichka» и шрам размером один сантиметр круглой формы на бедре левой ноги.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщите по телефонам: 8 (863) 249-10-50, 8 (863) 249-10-05 или 02.

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