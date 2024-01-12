В Ростове мужчину посадили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

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В Ростове-на-Дону мужчину отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов. Решение вынес Железнодорожный районный суд города. Осужденный Алексей Новосельцев пытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но апелляция не была удовлетворена.С февраля 2017 года мужчину обязали выплачивать алименты на содержание двух его детей младше 14 лет. В 2022 году выяснилось, что ростовчанин не обеспечивал несовершеннолетних. В отношении Алексея Новосельцева составили административный протокол по соответствующей статье. Ему назначили наказание в мае 2022-го - 100 часов обязательных работ.Несмотря на это, житель Ростова продолжил уклоняться от выплаты алиментов. В ноябре задолженность отца перед детьми составляла 166 тысяч рублей на каждого. Дошло до судебных разбирательств. Новосельцева признали виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Суд приговорил мужчину к четырем месяцам колонии строгого режима. Вероятно, если бы не отягчающие обстоятельства в виде того, что мужчина уже был судим за кражу, срок мог быть условным.Сторона защиты пыталась обжаловать приговор суда, но Ростовский областной суд оставил решение без изменений.