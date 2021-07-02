В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство собутыльника на Жмайлова
В Ростове 56-летний Артур Д. предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве собутыльника.
Напомним, трагедия случилась вечером 22 мая. В тот вечер Артур вместе с приятелем пошел в продуктовый магазин на улице Жмайлова. Мужчины купили спиртное и присели выпить неподалеку. Во время пьянки они начали выяснять отношения. В какой-то момент Артур достал нож и несколько раз ударил собутыльника.
Истекающего кровью мужчину доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. 42-летний пострадавший скончался в стенах медучреждения.
Артура Д. вскоре задержали и заключили под стражу.
- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.