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В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство собутыльника на Жмайлова

В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство собутыльника на Жмайлова
В Ростове 56-летний Артур Д. предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве собутыльника.

Напомним, трагедия случилась вечером 22 мая. В тот вечер Артур вместе с приятелем пошел в продуктовый магазин на улице Жмайлова. Мужчины купили спиртное и присели выпить неподалеку. Во время пьянки они начали выяснять отношения. В какой-то момент Артур достал нож и несколько раз ударил собутыльника.

Истекающего кровью мужчину доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. 42-летний пострадавший скончался в стенах медучреждения.

Артура Д. вскоре задержали и заключили под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

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