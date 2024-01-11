Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове машину автохама обложили еловыми ветками за парковку возле мусорных баков

В Ростове машину автохама обложили еловыми ветками за парковку возле мусорных баков
В Ростове машину автохама обложили еловыми ветками за парковку возле мусорных баков. В Ростове машину автохама обложили еловыми ветками за перекрытую дорогу к мусорным жбанам. Кадрами с места горожане поделились в соцсетях 11 января.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Жмайлова, неподалеку от дома № 4/3. На снимках видно, что «Фольксваген» стоит рядом с контейнерной площадкой. Местные жители решили обложить машину автохама еловыми ветками. Вероятно, горожане надеются донести до водителя, что нужно правильно парковаться.

Когда владелец автомобиля выйдет на улицу, его ждет неприятный сюрприз.

Стоит отметить, что местные жители таким образом нередко наказывают за неправильную парковку.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.