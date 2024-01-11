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В Ростове машину автохама обложили еловыми ветками за парковку возле мусорных баков. В Ростове машину автохама обложили еловыми ветками за перекрытую дорогу к мусорным жбанам. Кадрами с места горожане поделились в соцсетях 11 января.По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Жмайлова, неподалеку от дома № 4/3. На снимках видно, что «Фольксваген» стоит рядом с контейнерной площадкой. Местные жители решили обложить машину автохама еловыми ветками. Вероятно, горожане надеются донести до водителя, что нужно правильно парковаться.Когда владелец автомобиля выйдет на улицу, его ждет неприятный сюрприз.Стоит отметить, что местные жители таким образом нередко наказывают за неправильную парковку.