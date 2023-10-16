Проблему с нехваткой автобусов по маршруту № 25 пообещали решить

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Проблему с нехваткой автобусов № 25 пообещали решить. Жалоба была опубликована 11 октября на сайте Благоустройства.По словам горожан, машин по маршруту значительно не хватает. В час пик люди буквально не могут попасть в битком набитый общественный транспорт.- Срочно выпустите большее количество автобусов на маршрут! - возмущаются ростовчане.После многочисленных жалоб местных жителей провели проверку маршрута. В результате были выявлены нарушения в расписании общественного транспорта.- В адрес перевозчика направлено требование о незамедлительном устранении нарушений и обслуживании маршрута в соответствии с условиями контракта. В ближайшее время выпуск на данном маршруте увеличится, - добавили городские власти.