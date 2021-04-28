Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове летчики провели репетицию воздушного парада к 9 Мая

В Ростове летчики провели репетицию воздушного парада к 9 Мая
В Ростове-на-Дону активно готовятся к предстоящему празднованию Дня Победы. Очередная репетиция праздника прошла 30 апреля. В небе над донской столицей пролетели десятки единиц воздушной авиации.

Среди них - так называемые «аллигаторы», К-52. Их считают одними из самых мощных воздушных судов. Также над городом пронеслась «Акула» К-52, многоцелевой вертолёт Ми-8, штурмовики советских времён Су-25, Су-37 и Су-57. Несколько военно-транспортных самолётов Ан-26 и Ан-12 и истребителей четвёртого поколения МиГ-29.

Все самолёты летели из разных районов Ростовской области: Миллерово, Зернограда, Морозовска, часть авиасудов была из Ростова.

Напомним, что в этом году День Победы пройдет с участием зрителей. На Театральной площади соберутся ветераны и жители города. Ожидается поздравление губернатора, выступление участников Великой Отечественной войны, а также парад военной техники.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса гала-концерта в этом году не будет. Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне закончится масштабным фейерверком.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.