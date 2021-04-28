В Ростове летчики провели репетицию воздушного парада к 9 Мая

В Ростове-на-Дону активно готовятся к предстоящему празднованию Дня Победы. Очередная репетиция праздника прошла 30 апреля. В небе над донской столицей пролетели десятки единиц воздушной авиации.Среди них - так называемые «аллигаторы», К-52. Их считают одними из самых мощных воздушных судов. Также над городом пронеслась «Акула» К-52, многоцелевой вертолёт Ми-8, штурмовики советских времён Су-25, Су-37 и Су-57. Несколько военно-транспортных самолётов Ан-26 и Ан-12 и истребителей четвёртого поколения МиГ-29.Все самолёты летели из разных районов Ростовской области: Миллерово, Зернограда, Морозовска, часть авиасудов была из Ростова.Напомним, что в этом году День Победы пройдет с участием зрителей. На Театральной площади соберутся ветераны и жители города. Ожидается поздравление губернатора, выступление участников Великой Отечественной войны, а также парад военной техники.К сожалению, из-за пандемии коронавируса гала-концерта в этом году не будет. Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне закончится масштабным фейерверком.