В Ростове крымским политзаключенным вынесли приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор крымским политзаключенным. Их обвиняли по подозрению в организации и участии в деятельности, признанной на территории РФ террористической, а также в приготовлении к преступлению и насильственном захвате власти или ее удержании. Оглашение приговора состоялось 12 января.По версии следствия, Энвер Омеров и Айдер Джаппаров руководили организацией «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*), которую основали в 2017 году в городе Белогорске Республики Крым. Вместе с Ризой Омеровым они пропагандировали свою организацию среди местного населения. В июне 2019 года правоохранители задержали участников и организаторов движения.Суд счел доказательства их вины достаточными и приговорил подсудимых к лишению свободы в колонии строгого режима. Энвер Омеров проведет в отдаленных местах 18 лет, Айдер Джаппаров - 17, а Риза Омеров - 13.* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории России с 2003 года.