Консул Украины заявил о необходимости медпомощи крымским политзаключенным в СИЗО Ростова

Консул Украины Тарас Малышевский посетил политзаключенных из Крыма, которые находятся в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. По его словам, они находятся в удовлетворительном состоянии, а некоторые из них нуждаются в помощи медиков.По словам Тараса Малышевского, в изоляторе он пообщался с Русланом Нагаевым, Ленуром Халиловым, Эльдаром Кантимировым, Русланом Месутовым, арестованными в рамках «дела Хизб ут-Тахрир», и Энвером Омеровым, Ризу Омеровым, Айдером Джаппаровым, арестованными по белогорскому «делу Хизб ут-Тахрир», а также с Рустемом Эмирусеиновым. Заключенные чувствуют себя удовлетворительно, но на условия содержания не жалуются.По словам арестантов, в СИЗО тепло. О питании в заключении они сказали, мол, «тюрьма есть тюрьма». С сокамерниками у них также нет конфликтов. Одной из главных тем разговора с консулом стал вопрос их здоровья.Тарас Малышевский рассказал, что опухоль на ноге Руслана Месутова спадает. Он уже может ходить, хоть и прихрамывая. Заключенного регулярно осматривает хирург и следит за состоянием его здоровья. Энвер Омеров и Айдер Джаппаров также ждут помощи врачей. Однако из-за карантинных мер качественное лечение они пока не могут получить. Арестованные принимают болеутоляющие и антибиотики. Многие из крымских политзаключенных нуждаются в стоматологических услугах и в услугах протезиста. Консул поделился с изданием Крымская солидарность, что консульство решает вопрос о предоставлении арестантам медпомощи.