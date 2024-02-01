В Ростове из-за тройного ДТП на Сиверса парализовало движение

Фото: DonDay.ru.

В Ростове десятки автомобилистов стоят на Темерницком мосту в пробке. Затор образовался утром 1 февраля из-за тройной аварии.По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение парализовано от пересечения с улицей Шоссейной (по Пойменной) до развязки на проспекте Стачки. Протяженность пробки составляет почти два километра. Чтобы преодолеть это расстояние, потребуется около получаса. Быстрее пройти его будет пешком.— Кто едет из Батайска, езжайте на Ворошиловский. Весь мост Сиверса просто стоит, — пишут в комментариях водители.Причиной скопления машин посреди дороги стала авария на проспекте Сиверса, в районе проспекта Стачки. Там столкнулись две легковушки и «ГАЗель». Судя по снимкам с места ДТП, из легковых машин — «Тойота Камри» и старенький «Ниссан Максима». Удар был настолько мощным, что прицеп фургончика завалился на бок, перегородив сразу две полосы: средний и правый ряды.