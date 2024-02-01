В Ростове из-за тройного ДТП на Сиверса парализовало движение
В Ростове десятки автомобилистов стоят на Темерницком мосту в пробке. Затор образовался утром 1 февраля из-за тройной аварии.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение парализовано от пересечения с улицей Шоссейной (по Пойменной) до развязки на проспекте Стачки. Протяженность пробки составляет почти два километра. Чтобы преодолеть это расстояние, потребуется около получаса. Быстрее пройти его будет пешком.
— Кто едет из Батайска, езжайте на Ворошиловский. Весь мост Сиверса просто стоит, — пишут в комментариях водители.
Причиной скопления машин посреди дороги стала авария на проспекте Сиверса, в районе проспекта Стачки. Там столкнулись две легковушки и «ГАЗель». Судя по снимкам с места ДТП, из легковых машин — «Тойота Камри» и старенький «Ниссан Максима». Удар был настолько мощным, что прицеп фургончика завалился на бок, перегородив сразу две полосы: средний и правый ряды.