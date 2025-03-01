В Ростове из-за работ на канализации ограничат движение транспорта

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В Ростове-на-Дону в период с 19 по 31 марта временно ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на канализационной сети. Об этом информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.В частности, будут поэтапно перекрыты следующие участки: улица Писательская от переулка Силикатного до улицы Скачкова; улица Некрасовская от переулка Силикатного до улицы Скачкова; улица Некрасовская от улицы Скачкова до переулка Олимпийского; переулок Силикатный от улицы Некрасовской до улицы Профсоюзной; улица Скачкова от улицы Профсоюзной до улицы Дальневосточной; улица Республиканская от переулка Безымянного до переулка Рыбного; улица Республиканская от переулка Рыбного до улицы Депутатской.