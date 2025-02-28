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Ростовчанин снял плывущих по реке пеликанов

Ростовчанин снял плывущих по реке пеликанов
Житель Ростова-на-Дону снял на видео пеликанов, плывущих по реке Дон. Кадры опубликовал портал DonDay 28 февраля. На видео запечатлены три крупные птицы, неспешно проплывающие под мостом Сиверса.

Пока не известно, откуда пеликаны появились в донской столице. Хотя эти птицы и гнездятся в Ростовской области, зимой их здесь можно увидеть редко. Обычно они прилетают в регион весной.

Пеликаны внесены в Красную книгу Российской Федерации и Ростовской области как исчезающий вид.
Фото: Дондей
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