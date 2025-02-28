В Ростовской области с помощью дрона нашли свалку площадью 7 гектаров
В Ростовской области с помощью беспилотника нашли захламленные сельхозучастки. Информацию сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты провели три проверки. Нарушения зафиксировали на сельхозугодьях в Обливском районе. Всего нашли 7 гектаров захламленной отходами потребления земли.
Совместно с прокуратурой в отношении хозяина уже проводят проверку. По другим объектам готовят материалы для согласования дополнительных проверок.