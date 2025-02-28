Новых председателей назначили в два суда Ростовской области

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В Ростовской области назначили председателей в Зимовниковский районный суд и Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Первый возглавил Дмитрий Яковенко, а второй — Наталья Ремизова. Новым руководителям по 48 лет.Дмитрий Яковенко — выпускник Волгоградского юридического института МВД России. Работать судьей в Зимовниковском районном суде он начал в 2003 году. За 21 год прошел путь до председателя.Наталья Ремизова окончила юридический факультет Ростовского государственного университета. Карьеру судьи начала в 2008-м. Спустя три года получила повышение до зампредседателя Первомайского городского суда Ростова. С 2017 года возглавляла Новочеркасский городской суд.