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«Ростовавтодор» выплатит московской компании свыше 20 млн рублей

«Ростовавтодор» выплатит московской компании свыше 20 млн рублей
АО «Ростовавтодор» подписало мировое соглашение с ООО «Дельта». Донская компания по строительству дорог согласилась выплатить московской организации более 20 миллионов рублей. Информация появилась 27 февраля в картотеке арбитражного суда Ростовской области.

Задолженность перед «Дельта» у «Ростовавтодора» появилась после поставки песка, щебня и других строительных материалов. Акционерное общество не заплатило за полученный товар. Московская компания подала иск в суд.

После разбирательств «Ростовавтодор» дал обязательство, что рассчитается с поставщиком до 30 апреля 2025 года.
Фото: Ростов.Ру
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