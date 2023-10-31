В Ростове из-за прорыва затопило ливневку, в которой погибла учительница

Фото: СоцСети

В Ростове из-за коммунальной аварии затопило ливневку, в которой погибла 80-летняя учительница. Информацию сообщили местные жители в соцсетях 31 октября.Напомним, трагедия случилась весной этого года. В тот день 80-летняя учительница Лидия Радченко вышла с работы и провалилась в залитую дождевой водой ливневку на пересечении Авиамоторного и Тульской. Женщина не смогла выбраться и захлебнулась. После этого власти поручили оградить опасный участок.Спустя полгода ситуация повторилась. Неподалеку от коллектора случилась коммунальная авария. Ливневую канализацию снова затопило, и местные жители рискуют угодить в «ловушку» и получить травму.Вероятно, ливневку давно не чистили, и жидкость снова скопилась. Администрации города следует обратить внимание на проблему, чтобы избежать ЧП.