В Ростове из-за пожара в «Асторе» на Буденновском ввели одностороннее движение

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В Ростове после пожара в ТРЦ «Астор» на Буденновском ввели одностороннее движение. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.Напомним, ЧП произошло утром 24 марта на проспекте Буденновском. Пожар вспыхнул на нескольких сотнях квадратных метров. Огонь охватил все этажи торгового комплекса и перешел на крышу жилого дома № 51. Жильцов эвакуировали сотрудники МЧС.Из-за пожара в центре города перекрыли проспект Буденновский от улицы Красноармейской до Максима Горького. Схему маршрутов поменял и общественный транспорт.Позднее на проспекте Буденновском открыли одностороннее движение. Речь идет об участке от Центрального рынка в сторону Комсомольской площади.