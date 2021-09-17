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В Ростове из-за порыва снова затопило Орбитальную: видео

В Ростове из-за порыва снова затопило Орбитальную: видео
В Ростове на улице Орбитальной произошел очередной потоп из-за порыва водопровода. Мощный поток бьет из-под земли в районе дома №74.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. На кадрах видно, как река растекается по проезжей части и тротуарам. Потоки воды вперемешку с грязью заполняют все близлежащие улицы.

По информации городской администрации, причиной порыва стал дефект на водопроводной сети диаметром 100 сантиметров. На месте работают сотрудники водоканала. Они переключили подачу воды в дома на резервную линию. Поэтому жители близлежащих улиц не остались без воды.

Подобный потоп на Орбитальной был в конце июля. Тогда улицу заливало двое суток подряд. Порывы на Орбитальной происходят регулярно, и там знают обо всех аварийных участках. А в начале июля там едва не утонул автомобиль во время очередного порыва.
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