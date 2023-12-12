В Ростове из-за обрыва обледеневших проводов перестали ходить все трамваи

Фото: тг Новости Ростова-на-Дону/видео: тг Тютина.

В Ростове-на-Дону перестали ходить все пять трамваев: № № 1, 4, 6, 7 и 10. Аналогичная ситуация — с 4 из 12 маршрутов троллейбусов: №№ 7, 17, 17А и 22. Всему виной — ледяной дождь и сильный ветер. Порывы воздушных потоков оборвали обледеневшие провода сразу в четырех местах. Повреждения обнаружили на улицах Максима Горького и Собино, площади Привокзальной и в переулке Доломановском.Помимо проводов, не поздоровилось и опоре контактной сети на проспекте Буденновском. Из-за повреждений питающих линий обесточена и троллейбусная тяговая подстанция в Александровке.Оставшиеся восемь маршрутов (№№ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 и 14) еще ходят. Они связывают ж/д вокзал и Сельмаш, Северный, Александровку и Каменку. Однако в момент соприкосновения штанги (антенны) с проводами появляются искры.В городском дептрансе заявили, что ответственная компания приступила к ремонту поврежденных участков. Однако точное время, к которому общественный электротранспорт появится на маршрутах, не уточняется.