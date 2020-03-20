В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек



В донской столице количество людей с подозрением на коронавирус увеличилось почти вдвое. Под наблюдение врачей попали еще 300 человек.



По состоянию на 22 марта в поле зрения врачей попал 761 человек. 21 марта под наблюдением находились 412 горожан.



Стоит отметить, что 15 человек находятся в обсерваторе, а шесть – в инфекционном модуле ЦГБ.



Коронавирус — это РНК-содержащий вирус, передающийся людям и животным. 2019-nCoV — это новый штамм коронавируса, который произошел от диких животных (предположительно от летучих мышей).