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В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек

В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек
В донской столице количество людей с подозрением на коронавирус увеличилось почти вдвое. Под наблюдение врачей попали еще 300 человек.

По состоянию на 22 марта в поле зрения врачей попал 761 человек. 21 марта под наблюдением находились 412 горожан.

Стоит отметить, что 15 человек находятся в обсерваторе, а шесть – в инфекционном модуле ЦГБ.

Коронавирус — это РНК-содержащий вирус, передающийся людям и животным. 2019-nCoV — это новый штамм коронавируса, который произошел от диких животных (предположительно от летучих мышей).

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