В Ростовской области за сутки под наблюдение медиков из-за коронавируса попали 89 человек



В Ростовской области за сутки на 89 человек увеличилось число пациентов, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса.



По данным донского управления Роспотребнадзора на 19 марта, всего под медицинским наблюдением находятся 340 человек. За весь период медики обследовали 883 человека, после чего 515 из них были сняты с наблюдения.

- Лабораторией особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» проведено обследование 547 человек на коронавирусную инфекцию, - сообщили в правительстве Ростовской области. - Результат отрицательный.



Накануне с подозрением на вирус COVID-19 был госпитализирован 70-летний житель посёлка Целина.



Добавим, что во всех муниципальных образованиях области созданы рабочие группы по профилактике новой инфекции. С 20 марта в регионе начнёт работу региональный центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.