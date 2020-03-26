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Из-за коронавируса в Ростовской области под наблюдение врачей попали около четырех тысяч человек

Из-за коронавируса в Ростовской области под наблюдение врачей попали около четырех тысяч человек
В Ростовской области увеличилось количество людей, попавших в поле зрения медиков из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 28 марта, под наблюдение врачей попали 3 848 дончан. Всего за период пандемии с подозрением на COVID-19 в поле зрения медиков попал 4 631 человек.

В лаборатории особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии» обследование прошли 1 382 гражданина. В результате анализов коронавирус у граждан не выявлен. Сообщается, что в донском регионе запасов тестов для выявления заболевания хватит на четыре тысячи человек.

Напомним, два человека в Ростовской области заразились коронавирусом. 29-летняя девушка, вернувшаяся из-за границы, сейчас находится в инфекционном блоке ЦГБ. Состояние пациентки в настоящее время стабильное. Второй случай зафиксирован у 19-летнего азовчанина. Парень подхватил вирус во Франции.

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