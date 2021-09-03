Тысячи ростовчан остались без горячей воды на несколько дней

В Ростове тысячи жителей лишились горячей воды на несколько дней. С 6 по 9 сентября водоснабжение прекратят из-за подготовки к отопительному сезону.Без горячей воды остались горожане, проживающие в Северном жилом массиве. В частности, на улицах Капустин, Пацаева, Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Обсерваторной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов, Волкова.Аналогичная ситуация — и в Западном жилом массиве. Там нет воды на улицах Малиновского, Доватора, Мадояна, Стачки, Интернациональной, 2-го Володарского, Заводской, Каширской, а также в жилом массиве Ливенцовка и на улицах: Пескова, Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной, в переулке Машиностроительном.В районе «Темерника» также нет воды в пределах улиц Лелюшенко — Миронова — Думенко. Также горячее водоснабжение приостановили в районе проспекта Ленина в пределах улиц Нансена — Ахтарского — Текучева — Мечникова — Стадионной — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — Нагибина — Новаторов — Врубовой – Актюбинского.Временные неудобства появились и у ростовчан, проживающих в центре города. Воды нет в пределах набережной реки Дон — Сиверса — Локомотивной — Мечникова — Текучева — Театрального — Шолохова — 26-й Линии, а также на площади Свободы, 21-й Линии, Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.