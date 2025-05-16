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Пляж на Зеленом острове Ростова заработает с 1 июня

Пляж на Зеленом острове Ростова заработает с 1 июня
В Ростове пляж на Зеленом острове откроется 1 июня, и вместе с ним заработают биотуалеты. Об этом сообщил Donday со ссылкой на городскую администрацию.

После открытия моста на Зеленый остров многие ростовчане пришли туда погулять. Однако они столкнулись с неудобством: на острове не было ни одного работающего туалета. Проблема была связана с подготовкой острова к пляжному сезону.

В администрации города пояснили, что биотуалеты начнут работать только после официального открытия пляжа.

 — Официальное открытие муниципального пляжа на острове Зелёном запланировано на 1 июня 2025 года, после чего биотуалеты будут функционировать в обычном режиме, — сообщили в департаменте ЖКХ.


Напомним, что переправа на остров открылась 1 мая, и за это время его посетили сотни горожан. А сам понтонный мост облюбовали рыбаки.
Фото: онлайн-карты
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