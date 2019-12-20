На Дону ищут родственников пенсионера, попавшего в московскую больницу



В Ростовской области разыскивают родственников пенсионера, находящегося в Москве. Мужчина попал в больницу, он не помнит своего имени и не знает, где живёт.



Уже около месяца медики пытаются найти его семью. На вид пациенту около 63 лет. Его рост – примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него серые глаза и светло-русые волосы.



Ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».



Если вы узнаёте мужчину на фотографии или знакомы с его родственниками, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.