На Дону ищут родственников пенсионера, попавшего в московскую больницу
В Ростовской области разыскивают родственников пенсионера, находящегося в Москве. Мужчина попал в больницу, он не помнит своего имени и не знает, где живёт.
Уже около месяца медики пытаются найти его семью. На вид пациенту около 63 лет. Его рост – примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него серые глаза и светло-русые волосы.
Ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».
Если вы узнаёте мужчину на фотографии или знакомы с его родственниками, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.