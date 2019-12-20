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На Дону ищут родственников пенсионера, попавшего в московскую больницу

На Дону ищут родственников пенсионера, попавшего в московскую больницу
В Ростовской области разыскивают родственников пенсионера, находящегося в Москве. Мужчина попал в больницу, он не помнит своего имени и не знает, где живёт.

Уже около месяца медики пытаются найти его семью. На вид пациенту около 63 лет. Его рост – примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него серые глаза и светло-русые волосы.

Ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Если вы узнаёте мужчину на фотографии или знакомы с его родственниками, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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