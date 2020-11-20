В Ростове и Каменске выявили больше всего инфицированных коронавирусом за сутки

В Ростове и Каменске зафиксировали большую часть зараженных коронавирусом на Дону. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 24 ноября, в донском регионе зафиксировали 309 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах области. Лидирует как всегда Ростов. В донской столице за сутки выявили 132 случая инфицирования. Также в лидеры выбился Каменск. Там зарегистрировали 15 заболевших. Немногим меньше Сальский район. За минувшие сутки там 13 зараженных. В Новочеркасске, Новошахтинске - по 12 заболевших. Поменьше в Таганроге - всего девять заболевших. В Аксайском восемь заболевших, в Верхнедонском, Миллеровском районах - по семь инфицированных. В Красносулинском, Неклиновском районах, Волгодонске, Гукове - по шесть человек с подтвержденным диагнозом. В Багаевском, Мясниковском, Орловском, Песчанокопском районах - по пять заболевших. В Кагальницком районе и Шахтах - по четыре заболевших. В Зерноградском, Кашарском, Ремонтненском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском районах, а также Батайске, Звереве, Матвеево-Курганском районах - по трое заболевших, а в Волгодонском, Егорлыкском, Боковском - по двое. Меньше всего в Куйбышевском, Азовском, Белокалитвинском, Веселовском, Октябрьском , Целинском районах. Там зафиксировано всего по одному заболевшему.Общее число заболевших в регионе за все время пандемии - 38078. Не стало меньше и жертв коронавируса. За весь период от опасного вируса скончались 1221 человек, из которых 18 - за последние сутки.Несмотря на постоянно растущие показатели заболевших, власти не вводят в регионе дополнительные ограничения. По версии властей, эпидситуация в Ростовской области находится под контролем.