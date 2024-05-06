В Ростовской области мужчина зарезал свою девушку из-за ревности

Фото: Rostov.ru

В Новочеркасске Ростовской области 27-летний парень зарезал свою 32-летнюю возлюбленную из-за ревности. Об этом 6 мая сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Жуткая трагедия случилась в конце апреля. Жильцы дома пришли в гости к соседке и увидели, что ее тело лежит в луже крови. Как выяснилось, девушка скончалась от ножевых ранений. Под подозрение попал 27-летний сожитель погибшей.По версии следствия, мужчина приревновал любимую, схватил нож и ударил ее. От полученного ранения девушка скончалась на месте. После этого подозреваемый закрыл квартиру на ключ и скрылся.Полиция отыскала подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Сейчас парень пойман. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».