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В Ростовской области мужчина зарезал свою девушку из-за ревности

В Ростовской области мужчина зарезал свою девушку из-за ревности
В Новочеркасске Ростовской области 27-летний парень зарезал свою 32-летнюю возлюбленную из-за ревности. Об этом 6 мая сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Жуткая трагедия случилась в конце апреля. Жильцы дома пришли в гости к соседке и увидели, что ее тело лежит в луже крови. Как выяснилось, девушка скончалась от ножевых ранений. Под подозрение попал 27-летний сожитель погибшей.

По версии следствия, мужчина приревновал любимую, схватил нож и ударил ее. От полученного ранения девушка скончалась на месте. После этого подозреваемый закрыл квартиру на ключ и скрылся.

Полиция отыскала подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас парень пойман. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Rostov.ru
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