В Ростовской области в музее-заповеднике «Танаис» увековечили имя Валерия Чеснока

Фото: СоцСети

В Ростовской области на стене фондохранилища повесят памятную табличку с изображением Валерия Чеснока. Открытие горельефа пройдет 2 июля.Дату открытия памятной таблички приурочили ко дню смерти бывшего сотрудника музея. На 81-м году жизни 2 июля 2023 года скончался Валерий Чеснок.Он работал в музее-заповеднике «Танаис» на протяжении 30 лет. В 2002 году он стал председателем попечительского совета фонда «Танаис».Также Валерий за свою жизнь успел написать несколько книг об истории Ростовской области. Среди его работ есть «Амазонки — женщины из легенды»; сборник рассказов «Археологический декамерон»; рассказы «Педагогика простых вещей» и «Хутор»; сказки «Праздник горшка» и «Истории о глиняном горшке».«Танаис» — это первый в мире музей, который находится на месте археологических раскопок. Он расположен в одноименном древнем городе Танаис.Музей заповедника хранит в себе историю разных эпох, начиная с палеолита и заканчивая XX веком.