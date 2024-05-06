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В Ростовской области в музее-заповеднике «Танаис» увековечили имя Валерия Чеснока

В Ростовской области в музее-заповеднике «Танаис» увековечили имя Валерия Чеснока
В Ростовской области на стене фондохранилища повесят памятную табличку с изображением Валерия Чеснока. Открытие горельефа пройдет 2 июля.

Дату открытия памятной таблички приурочили ко дню смерти бывшего сотрудника музея. На 81-м году жизни 2 июля 2023 года скончался Валерий Чеснок.

Он работал в музее-заповеднике «Танаис» на протяжении 30 лет. В 2002 году он стал председателем попечительского совета фонда «Танаис».


Также Валерий за свою жизнь успел написать несколько книг об истории Ростовской области. Среди его работ есть «Амазонки — женщины из легенды»; сборник рассказов «Археологический декамерон»; рассказы «Педагогика простых вещей» и «Хутор»; сказки «Праздник горшка» и «Истории о глиняном горшке».

«Танаис» — это первый в мире музей, который находится на месте археологических раскопок. Он расположен в одноименном древнем городе Танаис.

Музей заповедника хранит в себе историю разных эпох, начиная с палеолита и заканчивая XX веком.
Фото: СоцСети
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