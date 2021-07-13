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В Ростове храм великомученицы Екатерины задолжал за отопление 50 тысяч рублей

В Ростове храм великомученицы Екатерины задолжал за отопление 50 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону храм святой великомученицы Екатерины задолжал за отопление 50 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Компания ООО «Ростовские Тепловые Сети» подала иск на «Ростовскую-на-Дону епархию Русской православной церкви». Фирма пытается вернуть 50 тысяч рублей, которые церковь не платила с марта по май 2021года. При этом в храм регулярно направлялись письма с просьбами незамедлительно оплатить счета, но никакой реакции не поступало.

Вернуть свои деньги стало возможным только через суд, после которого было принято решение удовлетворить иск теплосетей и взыскать сумму с должника в полном объеме.

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