Хирурги извлекли арматуру из головы жителя Ростовской области



В Ростовской области молодой человек чудом остался жив после того, как его голову проткнула арматура. Несчастный случай произошёл в Азове вечером 12 марта.



Как рассказал Rostov.ru собственный источник, парень в результате несчастного случая упал глазом на арматуру. Она вошла в голову до самого затылка. Пострадавший чудом остался жив, его доставили в Азовскую центральную городскую больницу.



Врачи достали из его головы металлический штырь и провели операцию. Сейчас состояние молодого человека оценивается как тяжёлое.