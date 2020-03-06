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Хирурги извлекли арматуру из головы жителя Ростовской области

Хирурги извлекли арматуру из головы жителя Ростовской области
В Ростовской области молодой человек чудом остался жив после того, как его голову проткнула арматура. Несчастный случай произошёл в Азове вечером 12 марта.

Как рассказал Rostov.ru собственный источник, парень в результате несчастного случая упал глазом на арматуру. Она вошла в голову до самого затылка. Пострадавший чудом остался жив, его доставили в Азовскую центральную городскую больницу.

Врачи достали из его головы металлический штырь и провели операцию. Сейчас состояние молодого человека оценивается как тяжёлое.

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