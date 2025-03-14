В Ростове глава Пролетарского района контролирует ситуацию с прорывом водопровода

Фото: Администрация Пролетарского района

В Ростове-на-Дону глава Пролетарского района взял под контроль ситуацию с разрывом водопровода. Инцидент произошел из-за несанкционированной свалки строительного мусора на улице Петрожицкого 13 марта.Авария привела к отключению воды в поселке Кирпичный, где без водоснабжения остались десятки семей.Оказалось, что свалка, образованная «серыми возчиками», продавила грунт. Это стало причиной прорыва водопровода. Для устранения ЧП необходимо вывезти отходы, после чего можно будет приступить к ремонту.Администрация района организовала подвоз воды для пострадавших жителей. Бригады работников распределены на несколько участков, чтобы ускорить процесс ликвидации последствий аварии.