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В Ростове водопровод разорвало под тяжестью строительного мусора

В Ростове водопровод разорвало под тяжестью строительного мусора
В Ростове из-за сильного давления строительного мусора на грунт произошел разрыв водопроводной трубы. Жители поселка Кирпичного столкнулись с проблемой слабого напора воды.

Инцидент произошел 13 марта на улице Петражицкого в районе балки. Оказалось, что местные «серые возчики» незаконно складировали там строительные отходы. Их количество достигло критической массы. Это привело к деформации грунта и разрыву водопровода. Трубу затянуло на глубину 30 метров в несанкционированную свалку.

Сотрудники «Ростовводоканала» не могут устранить поломку, так как не имеют доступа к месту разрыва. Компания сообщила, что готова приступить к восстановительным работам после решения вопроса с расчисткой балки.

В результате без воды остались десятки семей, проживающих в районе аварии.
Фото: Ростов ру
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