В Ростове водопровод разорвало под тяжестью строительного мусора

Фото: Ростов ру

В Ростове из-за сильного давления строительного мусора на грунт произошел разрыв водопроводной трубы. Жители поселка Кирпичного столкнулись с проблемой слабого напора воды.Инцидент произошел 13 марта на улице Петражицкого в районе балки. Оказалось, что местные «серые возчики» незаконно складировали там строительные отходы. Их количество достигло критической массы. Это привело к деформации грунта и разрыву водопровода. Трубу затянуло на глубину 30 метров в несанкционированную свалку.Сотрудники «Ростовводоканала» не могут устранить поломку, так как не имеют доступа к месту разрыва. Компания сообщила, что готова приступить к восстановительным работам после решения вопроса с расчисткой балки.В результате без воды остались десятки семей, проживающих в районе аварии.